Кабмин определился, как будет проверять предприятия в сфере обращения с опасными отходами

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает пресс-служба министерства.

По его словам, 16 сентября Минприроды начало проверку всех лицензиатов, которые работают в сфере обращения с опасными отходами. Согласно с новым постановлением после того как Минприроды проверит субъектов хозяйствования, в дальнейшем частота проверок будет зависеть от степени риска предприятия и составлять от одного раза в год до одного раза в 5 лет.

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"Этим постановлением мы демонстрируем, что Минприроды является не только карательным органом, который лишает лицензии, а подтверждаем готовность пересмотреть условия для ведения прозрачной хозяйственной деятельности и сотрудничать с бизнесом на четких законных условиях. Это касается тех предприятий, которые соответствуют новым лицензионным условиям. В дальнейшем они будут проверяться в четко определенные сроки", - сказал Семерак.

"Об упрощении условий для ведения бизнеса в сфере обращения с опасными отходами мы сможем говорить после того как Минприроды проверит всех лицензиатов на соответствие новым лицензионным условиям. На рынке должны остаться лишь предприятия с соответствующей качественно материально-технической базой, которая действительно позволяет перерабатывать и утилизировать опасные вещества безопасно как для людей, так и окружающей среды", - добавил министр.

Ранее Семерак сообщил о начале проверок лицензиатов в сфере обращения с опасными отходами в соответствии с утвержденным планом. На данном этапе из тех компаний, которые владели соответствующими лицензиями и уже прошли соответствующие проверки, примерно 80% не соответствуют требованиям. Этим компаниям лицензии были аннулированы, отмечают в пресс-службе.

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В министерстве напоминают, что согласно лицензионным условиям, принятым КМУ 13 июля 2016 года, предприятия, которые работают в сфере обращения с опасными отходами, должны были в течение 2 месяцев привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями. На сегодня в Украине имеют соответствующие лицензии 294 субъекта хозяйствования.