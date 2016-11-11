В Украине утилизируют лишь 1% использованных батареек: тонны яда попадают в почву и воду

И только один процент использованных элементов попадает на утилизацию. Остальное оказывается на свалках, говорится в сюжете ТСН.

Ежедневно тонны яда попадают в воздух, почву и воду. В нашей стране до сих пор не утилизируют использованные батарейки. Без денежных дотаций переработчики не готовы начинать бизнес, который не даст прибыли.

Читайте такжеМинэкологии предлагает ввести 5-ступенчатую иерархию обращения с отходами

Тарас Когут, директор львовского завода "Аргентум", рассказывает, что за 5 лет на предприятии насобирали столько батареек, сколько в Украине потребляется за одну неделю - 77,5 тонн. Их здесь только складируют.

Несколько лет назад в Украине попытались переделывать подержанные батарейки. Самый простой способ – механический. Дробильная установка шинкует батарейки, магнитный сепаратор собирает железо. Потом все отправляют на неоднократное просеивание. Переработав таким образом несколько тонн батареек, на заводе подсчитали – работают в убыток.

"Даже если найдется покупатель на материал, это будет частичная компенсация расходов, связанная с переработкой, логистикой и сбором. Нигде в мире не зарабатывают на переработке и мы, к сожалению, не исключение", - отмечает Когут.

В Европе работают десятки заводов по утилизации подержанных батареек и аккумуляторов. Ручную работу здесь заменили автоматическими конвейерами. Убытки компенсируют производители и импортеры батареек. За каждую тонну - примерно 400 евро. В цену элементов питания уже заложена стоимость утилизации. В Украине общественные активисты хотят ввести европейский опыт.

Читайте такжеВ ЕС должным образом утилизируется только треть электронных отходов - исследование Интерпола

Утилизация одной батарейки будет стоить украинцу 16 копеек, подсчитали экономисты. Это еще и цена собственного здоровья. Элементы питания содержат опасные металлы и соединения - ртуть, свинец, кадмий, олово, никель, цинк, магний. Лишь одна батарейка способна загрязнить 400 литров воды или 20 квадратных метров почвы. Попадая в организм человека, опасные соединения накапливаются и вызывают генетические изменения и онкологические заболевания.

В Украине собирают только один процент использованных элементов питания. Волонтеры хотят подтянуть этот результат хотя бы до десяти. Если сбор в Украине станет постоянным и массовым, несколько предприятий уже готовы начать переработку. Импортеры не против поддержать идею гривной.