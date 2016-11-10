На Львовщине определили три участка для строительства мусороперерабатывающего завода

На Львовщине определили три земельных участка, где может осуществляться строительство мусороперерабатывающего завода: в Яворовском, Николаевском и Дрогобычском районе.

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Об этом сообщил председатель ЛОГА Олег Синютка.

По его словам, конкурс на строительство завода планируют объявить до 10 декабря.

«Сейчас уже подготовлена документация для объявления конкурса на определение инвестора для строительства мусороперерабатывающего комплекса, одним из условий которого будет представление готового проекта завода. Каждый потенциальный инвестор сможет выбрать один из предложенных участков и давать свои предложения относительно способа переработки отходов. В частности, есть возможности по изготовлению rdf-топлива, биодизеля и органических элементов, которые затем будут захороняться», - рассказал Синютка, передает ZAXID.NET.

Он отметил, что ЛОГА уже провела переговоры с представителями 26 компаний-инвесторов по строительству завода. Среди них, в частности «ACCIONA», «Industrial FITON», «Ecodevelop», ООО «КлиарЭнерджи», «Запад Ресурс», «ГРАД 200».

Они смогут выбрать один из трех земельных участков и предложить свой проект мусороперерабатывающего завода. Речь идет, в частности, о земельных участка площадью 12,8 га в Яворовском районе, 15 га в Новом Роздоле Николаевского района и земельном участке вблизи с. Броница, Дрогобычского района, площадью 3 га.

По словам Синютки, параллельно Львовская мэрия должна объявить международный конкурс на изготовление проекта рекультивации Грибовицкой свалки.