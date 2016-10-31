Следствие по делу об обвале на свалке под Львовом завершено – ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Львовской области следователями полиции завершено досудебное расследование по уголовному производству, зарегистрированному в мае текущего года, по факту обвала склона на Львовском городском полигоне твердых бытовых отходов в части законности эксплуатации свалки должностными лицами ЛКП «Збиранка»», - говорится в сообщении.

Трем должностным лицам ЛКП «Збиранка» сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 236, ч. 2 ст. 367 (нарушение правил экологической безопасности при эксплуатации сооружений, повлекшее гибель людей; служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

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По данным ГПУ, доказано, что складирование отходов на свалке проводилось без утвержденного проекта, а должностные лица коммунального предприятия не осуществляли соответствующие инженерные мероприятия для обеспечения устойчивости полигона как сооружения, надлежащего уплотнения и переслаивания изолирующим материалом складируемых отходов.

«Вышеуказанные факты (нарушения) подтверждены заключениями проведенной комплексной судебной инженерно-эколого-геодезической экспертизы. Более того, эксперт подтвердил, что нарушения в работе подозреваемых должностных лиц имеют причинную связь с оползнем отходов на полигоне», - отмечается в сообщении.

28 октября должностным лицам ЛКП «Збиранка» сообщено о завершении расследования, им предоставлен доступ к материалам уголовного производства, а это всего 200 томов, проинформировали в ГПУ, добавив, что после их ознакомления обвинительный акт будет направлен в суд.

Согласно действующему законодательству, за совершение указанных уголовных правонарушений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

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В то же время, добавили в Генпрокуратуре, продолжается досудебное расследование по части правомерности действий должностных лиц соответствующего департамента Львовского городского совета, на которых возлагались обязанности по осуществлению контроля над работой ЛКП «Збиранка», а также должностных лиц органов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям при тушении пожара на Грибовичской свалке в мае текущего года.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке возле Львова вспыхнул масштабный пожар. В ходе тушения образовался оползень мусора, под которым оказались трое спасателей и эколог предприятия ”Збиранка”. 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не найдено.

Подозрение в служебной халатности, повлекшей гибель людей, было выдвинуто директору ЛКП «Збиранка», его заместителю, а также начальнику полигона твердых бытовых отходов (Грибовичская свалка).