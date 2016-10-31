В Киеве заработают сто пунктов приема полиэтиленовых пакетов

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевгорвторресурсы». Также обнародована карта мест, где можно сдать пакеты (https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dKjXCmco_HR_LJ0C0Nm1AL23SW8).

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"Можно отдать полиэтиленовые пакеты «цветные, белые и прозрачные, с ручками, без ручек, типа «маечка», те, в которые вам продают еду, одежду и другие бытовые вещи", - отмечается в сообщении.

"Пакеты мыть не нужно, главное, чтобы там не было остатков пищи - цена за 1кг - 1,5 грн", - отмечает КП.

Как известно, что для борьбы с загрязнением окружающей среды около 40 стран ввели запрет или ограничение на продажу и производство пластиковых пакетов.