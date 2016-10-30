В Сумской области обнаружено около 100 тонн нелегально завезенных отходов из Львова

Об этом УНИАН сообщила руководитель сектора коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова.

По ее словам, около полуночи 29 октября работники полиции, которые несли службу на автодороге Киев-Кипти-Бачевск, заметили два грузовых автомобиля МАН, которые направлялись в сторону Глухова. Грузовики привлекли внимание неприятным запахом, это вызвало подозрения по поводу их груза. Полицейские догнали грузовики и попросили водителей показать документы. Документов не оказалось. Сначала водители заявили, что в прицепах находился жмых - прессованные семена подсолнечника. После того как на место была вызвана следственно-оперативная группа, водители признались, что перевозили отходы и обычный мусор. Также они показали товаротранспортную накладную.

«Не было указано имя получателя, но указан город-отправитель Львов и город-получатель Глухов. Информация по поводу отправителя, и кому конкретно предназначался груз, устанавливается и проверяется», - сообщила Биганова.

Водители сказали, что они лишь наемные перевозчики, а в Глухове их должен был встретить человек и предоставить дальнейшие указания относительно груза.

В полиции событие зарегистрировали и проводят проверку.

Ранее Житомирская облгосадминистрация сообщала о выявленном в области мусоре, нелегально завезенном из Львова.

Как сообщал УНИАН, во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской голова Львова неоднократно обращался за помощью к руководителям другим регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.