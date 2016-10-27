Киевсовет утвердил трехлетний план по экобезопасности свалки в Подгорцах

Киевский городской совет утвердил план мероприятий по экологической безопасности полигона ТБО №5 в селе Подгорцы Обуховского района на период 2016-2018 годов на общую сумму 300 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 100 из 108 депутатов.

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Вопрос был рассмотрен как неотложный в связи с ситуацией на полигоне и акциями протеста местных жителей. Согласно протоколу постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА от 30 сентября 2016 года, на полигоне твердых потовых отходов №5 существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

В связи с этим решением «О решении проблемных вопросов, связанных с эксплуатацией полигона твердых бытовых отходов №5 в с. Подгорцы Обуховского района Киевской области» предусматривается закрытие полигона до октября 2018 года, а также перечень мероприятий по решению вопросов, связанных с его эксплуатацией.

В частности, до конца этого года предусмотрено выполнить работы по укрытию изолирующим слоем 9 га полигона, что уменьшит неприятные испарения со свалки. К октябрю 2017 года должно быль прекращено складирование отходов на I карте полигона и расширены мощности системы очистки фильтрата. В общем к октябрю 2018 года планируется полностью закрыть полигон твердых бытовых отходов в Подгорцах.

Кроме того, Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры должен обеспечить финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов производственной, коммуникационной и социальной инфраструктуры населенных пунктов, прилегающих к полигону твердых бытовых отходов в с. Подгорцы.

Как сообщал УНИАН, 10 октября полигон №5 в Подгорцах был заблокирован местными жителями, которые не пропускали машины с отходами. 17 октября заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что после длительных переговоров столичных властей с представителями громады Обуховщины полигон ТБО разблокирован и принимает мусор из столицы. Он добавил, что в последнее время на эту свалку свозилось 30% столичного мусора.

По словам представителя КГГА, перед закрытием полигона нужно обязательно провести рекультивацию этих земель. «Поэтому мы предложили план мероприятий до октября 2018 года, то есть до момента закрытия полигона. План с конкретными датами, что мы делаем, как мы делаем», - прокомментировал переговоры Пантелеев.

Он напомнил, что в этом году возобновлена переработка фильтрата (реализованы мероприятия первой очереди), который с 2011 года просто накапливался без переработки, заменены насосные станции. Также организовано взвешивание и учет машин с мусором, установлено видеонаблюдение для контроля над безопасностью работы полигона. Пантелеев добавил, что столица за последний год уже уменьшила где-то на 40% количество вывезенного на полигон №5 мусора.

Речь о полном закрытии полигона №5 из-за его критического экологического состояния ведется с 2006 года. Несколько раз полигон временно закрывали, но через некоторое время возобновляли работу.