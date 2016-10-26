В Житомирской области обнаружили нелегально завезенный мусор со Львова

Об этом сообщил депутат Житомирского областного совета Александр Николайчук на своей странице в Facebook.

“В Житомирской области, на границе Олевского и Лугинского районов, три грузовика произвели несанкционированный выброс мусора, в основе которого - отходы от медицинских препаратов, среди которых были обнаружены листовки и выписки из Львовской области", - написал он.

Депутат уточнил, что в километре от жилых домов поселка Белокоровичи Олевского района в ночь на 23 октября были замечены три грузовика, которые съезжали с дороги и спешно уезжали из района.

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Как сообщил корреспонденту УНИАН в. и. о. председателя Олевской райгосадминистрации Дмитрий Лазаренко, такой факт действительно имел место.

"У Белокоровичей Олевского района местные жители обнаружили мусор из Львова, однако номеров машин никто не видел и точно не доказано это факт", - сказал Лазаренко

По его словам, грузовики с львовским мусором заехали в эти дни и, вероятно, разгрузились. О том, что мусор именно со Львова, свидетельствуют квитанции, чеки, найдены в большом количестве среди мусора. "Было выброшено где-то три грузовые машины мусора, а может, и больше, будем что-то с этим делать», - сказал Лазаренко, добавив, что "этот случай мы уведомим власти области официальным письмом".

Как сообщалось, ранее Донецкая облгосадминистрация сообщала о выявленном на Житомирщине мусора, нелегально завезенное из Львова.

Как сообщал УНИАН, во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовецького свалки. Городской председатель Львова неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.