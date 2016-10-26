Жители Дарницкого района столицы недовольны свалкой, мусор с которой не вывозят на полигон (видео)

Жители Дарницкого района столицы страдают из-за свалки, содержимое которой не вывозят на полигон за городом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На улицах появились огромные крысы, люди начали болеть. Свалка появилась более 10 лет назад. Каждый день частные мусоровозы туда завозят кучи зловонных отходов.

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Местные жители жалуются, что мусора становится с каждым днем все больше и его никто не вывозит. Пахнет ужасно. Летом даже нельзя открыть окна. Ирина живет в этом районе почти всю жизнь. В последние годы, жалуется женщина, жить здесь стало крайне тяжело и опасно.

"Эти горы мусора, которые не вывозятся месяцами, мусор гниет... Вонь стоит во дворах. Крысы! Мыши!", - жалуется местная жительница.

Откуда мусор привозят неизвестно. Попасть внутрь журналистам не удается. Человек за воротами называется сотрудником помойки и уверяет, что все легально.

"Это частная территория, у нас есть все документы на работу", - сообщил мужчина.

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Журналисты выяснили, что земельный участок, на котором находится свалка, принадлежит киевскому радиозаводу. Там по телефону разъяснили, что несколько лет сдавали землю в аренду коммунальному предприятию Киевкоммунсервис.

А с декабря прошлого года по договору сдали землю в аренду частному предприятию, которое занимается переработкой мусора.

По словам заместителя директора радиозавода, на мусоросортировочной базе сломалось оборудование. Потому мусор не сортируется и вывозится на полигон.

В управлении государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства уверяют – свалка не законная и несет угрозу здоровью людей.

"В первую очередь - это бактериологическая угроза, это источники для грызунов. Второе - это окружающая природная среда и те люди, которые в непосредственной близости находятся, это и выделение в воздух органических веществ", - объясняет заместитель руководителя отдела госуправления Дмитрий Байраченко.

Приостановить работу свалки можно только по официальному запросу жителей района. Поэтому чиновник советует поторопиться. Если во время проверки будут выявлены нарушения и выяснится, что существует угроза здоровью людей, свалка будет ликвидирована, говорит Байраченко.

Руководство мусоросортировочной базы пообещало вывезти мусор в течение двух недель. Местные жители будут добиваться переноса свалки в другое место, подальше от их домов.