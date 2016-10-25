На трассе перевернулась фура, которая везла мусор из Львова в Киев (фото)
13:58, 25 октября 2016Мусор
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Утром 25 октября при въезде в Дубно перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший бытовые отходы из Львова.
У фуры выстрелило колесо, что привело к аварии / Фото rv.npu.gov.ua
В результате дтп никто не пострадал, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.
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На месте происшествия полицейские установили, что 41-летний водитель, житель Львовской области, работает в одной из частных компаний, которая занимается транспортными перевозками. Мужчина объяснил, что вез мусор из Львова в Киев. На дубенской объездной у авто выстрелило колесо, из-за чего грузвик перевернулся и упал в кювет.
У фуры выстрелило колесо, что привело к аварии / Фото rv.npu.gov.ua
Коммунальщики и работники дорожной службы, которые прибыли на место аварии, занялись благоустройством проезжей части дороги.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения проводится проверка.
У фуры выстрелило колесо, что привело к аварии / Фото rv.npu.gov.ua
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