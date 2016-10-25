День окружающей среды: на Тернопольщине убрали обочины дорог (фото, видео)
13:54, 25 октября 2016Мусор
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В Тернопольской области провели областной день окружающей среды.
На Тернопольщине провели день окружающей среды / Фото пресс-службы Тернопольской ОГА
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской ОГА, в ходе толоки убирали обочины дорог, территории вдоль трасс и в центральных частях населенных пунктов.
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Экологическая акция стала своеобразным флеш-мобом государственных служащих и работников органов местного самоуправления. К субботнику присоединились и рядовые жители. Всего участие в акции приняли более тысячи жителей области.
Благоустройство провели во всех 17 районах Тернопольщины.
В этот же день по всей области осуществляли высадку леса. В рамках акции было высажено около 100 тысяч дубов.
Видео пресс-службы Тернопольской ОГА
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