День окружающей среды: на Тернопольщине убрали обочины дорог (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской ОГА, в ходе толоки убирали обочины дорог, территории вдоль трасс и в центральных частях населенных пунктов.

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Экологическая акция стала своеобразным флеш-мобом государственных служащих и работников органов местного самоуправления. К субботнику присоединились и рядовые жители. Всего участие в акции приняли более тысячи жителей области.

Благоустройство провели во всех 17 районах Тернопольщины.

В этот же день по всей области осуществляли высадку леса. В рамках акции было высажено около 100 тысяч дубов.

Видео пресс-службы Тернопольской ОГА