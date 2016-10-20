В Днепре закроют Диевский полигон бытовых отходов

За это на 15-й сессии горсовета 20 октября проголосовало 34 депутата.

«Ситуация очень сложная. Люди, дома которых находятся возле полигона, не живут, а выживают. Мы должны завершить эксплуатацию полигона до 2020 года. Мы взяли дополнительное время, чтобы найти место для новой свалки. На рекультивацию полигона «Правобережный» из городского бюджета выделено 5 миллионов гривен», – отметил глава комиссии горсовета по вопросам экологии и транспорта Камиль Примаков.

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Чиновник также сообщил, что городские и областные власти создадут временную комиссию, которая определит новую территорию для полигона за пределами города. Его собираются открыть в 2017-2018 годах. В бюджет Днипра на 2017 год планируют заложить средства на проектирование нового полигона.

Напомним, в начале сентября жители Диевки требовали закрытия свалки из-за ее перегруженности.