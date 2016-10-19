В Харьковской области внедряют систему раздельного сбора мусора

Об этом сообщил директор Департамента экологии и природных ресурсов ХОГА Андрей Тимчук, передает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

По словам главного эколога области, одним из вариантов эффективного решения проблем в сфере обращения с отходами является внедрение раздельного сбора их компонентов.

"Районными государственными администрациями и городскими советами городов областного значения проводится соответствующая работа. По результатам принятых мер, в текущем году количество населенных пунктов, на территории которых началось внедрение раздельного сбора полезных компонентов твердых бытовых отходов, увеличилось на 20 единиц", - рассказал Тимчук.

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В частности, к программе раздельного сбора отходов присоединились город Балаклея, пгт Близнюки, Великий Бурлук, Краснокутск, Двуречная, Краснопавловка и Орелька.

"В Красноградском районе стартовал пилотный проект по раздельному сбору твердых бытовых отходов, соответствующие контейнеры установлены в селах Натальино, Песчанка и городе Красноград. В Купянском районе коммунальным предприятием "Военный городок" запланировано строительство хозяйственной площадки из 12 контейнеров для сбора отходов, на котором предусмотрена установка 3 контейнеров для раздельного сбора. В Змиевском и Кегичевском районах органам местного самоуправления рекомендовано выделить средства из местных фондов охраны окружающей природной среды на приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов", - сообщили в Департаменте экологии и природных ресурсов ХОГА.

Экологи отмечают, что внедрение раздельного сбора мусора будет способствовать уменьшению нагрузки на полигоны твердых бытовых отходов, минимизации антропогенной нагрузки на природные ресурсы и улучшению экологического состояния области.