Полигон в Подгорцах разблокирован для вывоза мусора из столицы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев на пресс-брифинге.

"Благодаря пониманию местной общины, разблокирована работа полигона. Количество мусора, которое завозится на полигон, сейчас минимизировано", - сказал Пантелеев.

Он отметил, что с общиной достигнуты договоренности о ряде первоочередных мер, необходимых для нормальной работы полигона с целью обеспечения экологической безопасности его использования, а также намечен ряд перспективных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в минувший понедельник, 10 октября, жители села Подгорцы заблокировали полигон, не пропуская машины с мусором, в том числе из Киева. В последнее время на полигон вывозилось около 30% отходов, образующихся в столице.

В то же время речь о полном закрытии полигона №5 из-за его критического экологического состояния продолжаются с 2006 года. Несколько раз полигон временно закрывали, но через некоторое время работу восстанавливали.