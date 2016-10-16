В лесу на Волыни обнаружили вероятно львовский мусор - волонтер (фото)

"Среди мусора есть чеки из Львова (магазин). Где они там взялись? Также упаковка из "Макдональдса" тоже намекает на город Льва. Потому что не похоже, чтобы в Гайовом, Озере, Киверцах или Луцке можно было поесть в таком фаст-фуде, по причине его отсутствия", - пишет он на своей странице в Facebook.

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Волонтер выложил фотографии чеков из магазинов, на некоторых можно разглядеть адрес одного из них, что расположен во Львове, на ул. Дорошенко, 58, и дату - 4. 10. 2016.

"Конечно, я не могу утверждать, но просто подозреваю, что львовский мусор осел в волынском лесу. А это может пахнуть скандалом", - подчеркнул Шараевский.

По словам волонтера, мусор "свежий", потому что рядом есть следы от грузовика.

Как сообщал УНИАН, во Львове до сих сохраняется пор напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов. Городской председатель Львова неоднократно обращался за помощью в другие регионы страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора в связи с техническим состоянием полигонов.

По данным Львовского горсовета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора. 3 октября вблизи Погребища Винницкой области местные жители и активисты заблокировали двенадцать 20-тонных грузовиков с мусором, привезенным из Львова без документов.

Полиция открыла по данному факту уголовное производство. 2 октября в Житомирской области полиция заблокировала грузовики с мусором, также ввезенным без документов.