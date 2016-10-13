На Черкасской свалке обнаружили нелегально ввезенный мусор из Львова

В Черкасской области полиция проводит проверку в связи с обнаружением на территории Бобринской свалки в селе Бобрица Каневского района нелегально ввезенного мусора из Львова

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Каневском отделении полиции ГУНП в Черкасской области, местные жители обнаружили около 40 кубометров мусора из Львова. Установлено, что грузовик с львовским мусором мог заехать ночью в период с 9 по 11 октября на территорию свалки, где разгрузился. О том, что мусор именно из Львова, свидетельствуют чеки и платежки львовян, найденные в большом количестве среди мусора.

На свалке пока установлен шлагбаум, а местная полиция зафиксировала факт нелегального завоза мусора, и 12 октября начала по этому поводу проверку.

Как отметили в Каневском горсовете, который эксплуатирует Бобринскую свалку, сейчас решается вопрос об установлении круглосуточной охраны, которая будет проверять все грузовики, завозящие мусор.

Как отметил управляющий делами Каневского горсовета Владимир Святелик, горсовет пока не будет требовать от мэра Львова Андрея Садового возмещения убытков за львовский мусора, поскольку на Бобринскую свалку ежедневно вывозится до 1 тыс. куб. м мусора.

Однако о факте нелегальной утилизации львовского мусора на местной мусорной свалке львовскому мэру уже сообщили официальным письмом и, если в будущем такое повторится, то в городском совете Канева обещают обращаться в милицию и требовать возмещения убытков в судебном порядке.

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Как сообщал УНИАН, во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов. Городской голова Львова неоднократно обращался за помощью в другие регионы страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора в связи с техническим состоянием полигонов.

По данным Львовского горсовета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.

3 октября вблизи г. Погребище Винницкой области местные жители и активисты заблокировали двенадцать 20-тонных грузовиков с мусором, привезенным из Львова без документов. Полиция открыла по данному факту уголовное производство.

2 октября в Житомирской области полиция заблокировала грузовик с мусором, также ввезенным без документов.