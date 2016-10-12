В Подгорцах жители не пропускают машины из Киева на самую большую в Украине свалку

Об этом сегодня в комментарии УНИАН сказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его данным, на сегодня акция местных жителей продолжается, и на полигон утром даже не пустили технику, которая должна была осуществить меры, направленные на улучшение экологической ситуации на полигоне.

«Условий не выдвигают никаких. Они просто говорят, что все - мусор сюда ни при каких обстоятельствах везти нельзя. А мы пытаемся донести до них, что, заблокировав полигон, они только сделают хуже себе, в первую очередь. Ибо сам по себе этот полигон не превратится в цветущую поляну. Надо осуществить много мероприятий», - отметил представитель КГГА.

Он отметил, что перед закрытием полигона надо обязательно сделать рекультивацию этих земель. «Поэтому мы предложили план мероприятий до октября 2018 года, то есть до момента закрытия полигона. План с конкретными датами, что мы делаем, как мы делаем. И большинство жителей это устроило. Но есть радикально настроенные люди, на наш взгляд, у них есть другие мотивации. Мы будем продолжать коммуникацию с ними. Потому что полигон №5 сегодня для города очень важен», - подчеркнул Пантелеев.

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По его словам, переговоры продолжались в понедельник практически весь день, также раньше были встречи относительно плановых годовых мероприятий по поддержке работы полигона.

Он напомнил, что в этом году возобновлена переработка фильтрата (реализованы мероприятия первой очереди), который с 2011 года просто накапливался без переработки, заменены насосные станции. Также внедрено взвешивание и учет машин с мусором, установлено видеонаблюдение для контроля за безопасностью работы полигона.

«Мы прекрасно осознаем, что полигон надо закрывать, но за две минуты сделать это невозможно. Потому что полигон – это сооружение опасное, которое надо постоянно обслуживать», - подчеркнул Пантелеев.

Он добавил, что столица за последний год уменьшила уже где-то на 40% количество вывезенного на полигон №5 мусора.

Относительно переговоров, которые сейчас продолжаются, Пантелеев проинформировал, что достигнута договоренность, что конца этого года будет сделано пересыпку укрытия 9 га полигона, которые образуют вонь. До 1 апреля 2017 года будет сделано перекрытие всей карты полигона. Он напомнил, что среди плановых мероприятий на следующий год также установки второй очереди станции по переработке фильтрата и другие мероприятия.

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«Но при условии блокировки полигона эти мероприятия выполнять невозможно. И мы сейчас это людям объясняем. Нам надо договариваться вместе и двигаться к результативной цели – до закрытия полигона с его рекультивацией», - прокомментировал заместитель председателя КГГА.

Пантелеев сообщил, что в эти дни столица вывозит мусор в другие места, а также мусоросжигательный завод «Энергия», который запустили со 100% нагрузкой.

Он выразил надежду, что удастся таки договориться с жителями о разблокировке полигона, а если нет, то город будет принимать решения относительно иных путей утилизации отходов города.

Как сообщал УНИАН, речь о полном закрытии полигона №5 из-за его критического экологического состояния ведется с 2006 года. Несколько раз полигон временно закрывали, но через некоторое время восстанавливали работу.

По данным на июнь 2016 года, площадь полигона составляла 63,7 га, в том числе площадь карт полигона - 35,75 га. На полигоне было захоронено 6,4 млн т отходов. Высота слоя отходов составляла 90 метров.

Это крупнейший в Украине полигон твердых бытовых отходов, который был введен в эксплуатацию в 1986 году.