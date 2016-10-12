Странствия львовского мусора: на Хмельнитчине свалку хлама опознали по чекам из магазинов (фото)

Как сообщает Славутская районная государственная администрация, еще утром 9 октября 2016 года в селе Берездов местными жителями была обнаружена гора мусора, выброшенного на общественном пастбище.

Происхождение хлама установили, когда в куче мусора (примерно 20 тонн) обнаружили чеки из львовских магазинов и обложки тетрадей учеников Львовской специализированной школы с углубленным изучение иностранных языков №53.

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Берездовским сельским головой Виктором Васькивским был вызван патруль полиции для установления обстоятельств происшествия.

По выявленному факту преступления ведется проверка Славутским отделением полиции.