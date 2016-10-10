Винницкая область выделила деньги на рекультивацию львовского мусора, свезенного в Погребище

Об этом сообщил сегодня на совещании в облгосадминистрации заместитель председателя ОГА Василий Броварник.

"Было принято решение об оказании помощи райцентру Погребище, куда на прошлой неделе был завезен мусор из Львова, часть которого даже была разгружена на местном полигоне. Из экологического фонда было выделено 200 тысяч гривень, которые сейчас направляются на оплату услуг по рекультивации и пересыпке полигона. Эти работы выполнены, благодаря КУП "Эковин", которое обеспечило необходимую технику. Сделано планирование полигона и осуществлена его пересипка, для чего вывезено более 70 крупных грузовиков грунта", - отметил он.

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Чиновник также сообщил, что сегодня идет загрузка последних из 8 машин.

"То есть предприятие, которое нанесло ущерб, выполняет работы по уборке этого мусора - сейчас загружается последняя машина. Кроме того, сегодня уедет из Погребища и последняя фура, которая была заблокирована активистами. Констатируем, что этот вопрос снят", - сказал Пивовар.

Чиновник также отметил, что по статье о самоуправстве Главное управление Национальной полиции в Винницкой области открыто уголовное производство. Проводится следствие, по результатам которого будет принято соответствующее решение.

Напомним, более недели назад в Погребище из Львова было незаконно ввезено более 10 фур с мусором. Несколько из них разгрузились на местном полигоне, другие – сбросили груз за пределами свалки. 5 грузовиков с львовским мусором удерживали в блокаде местные активисты, требуя убрать из города чужие отходы.