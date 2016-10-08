Мусор со Львова несанкционированно выбросили на Полтавщине

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это произошло после того, как в одном из районов области нашли кучи мусора. Как выяснилось, накануне неизвестные разгрузили несколько контейнеров-мусоровозов на полигоне отходов вблизи Решетиловки. Что это груз из Львова выяснили, когда среди других вещей обнаружили чеки из тамошних магазинов.

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Коммунальщики считают, что водитель просто не довез мусор до пункта назначения – Днепра. В райадминистрации теперь решают, что делать с бесхозным мусором. А руководители других городков и поселков Полтавщины собираются проверить собственные свалки.

"Сейчас в связи с тем, что в ночное время на территории свалки отсутствовала охрана, мы сделали, что у нас ответственный человек контролирует и в ночное время. Как не печально, но сейчас тем и занимаемся", - констатировал председатель Решетиловской РГА Роман Перепелица.