Гройсман заверяет, что Кабмин готов предоставить помощь властям Львова в решении проблемы свалки

Об этом Гройсман заявил сегодня на заседании правительства, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

"Где вы будете видеть с городским советом, где мы можем помочь и поддержать, я готов это сделать, - подчеркнул премьер-министр, обращаясь к председателю Львовской областной государственной администрации Олегу Синютке. - Я к вашим услугам».

Читайте также"Приключения" львовского мусора: на Житомирщине свалку устроили прямо на дороге (фото)

Говоря о необходимых действиях правительства, чтобы помочь Львову решить вопрос свалки, премьер-министр напомнил, что 30 сентября в рамках рабочей поездки во Львовскую область встречался с представителями общины села Малые Грибовичи, Львовского городского совета, городским головой.

"Я считаю, что они абсолютно могут согласовать общий план действий. Единственное, что там есть вопросы кризиса доверия. Давайте, возможно, наше посредничество, если нужно, чем мы можем помочь, чтобы помочь решить (проблему)", - отметил Гройсман.

В свою очередь Синютка также напомнил, что правительство согласовало проект Европейского инвестиционного банка, который "дает большой шаг вперед и путь к решению проблем".

Читайте такжеВ Николаеве депутаты заблокировали въезд грузовиков с мусором из Львова (видео)

По его словам, "городским властям Львова надо работать над тем, что, имея на своих депозитных счетах по несколько сотен миллионов гривен и имея перевыполнение с уже распределенных 600 млн, и по состоянию на 1 октября 331 млн грн - это практически более 900 млн грн, надо просто сконцентрировать средства и решить проблему. Потому что проблема носит чисто технический характер финансового ресурса. Сегодня у местных органов власти их более чем достаточно".

Как сообщалось, 30 мая на Грибовичской свалке вблизи Львова вспыхнул пожар, который привел к человеческим жертвам. Тогда было принято решение о закрытии полигона.

Грибовичская свалка не функционирует до сих пор. Поэтому львовские власти договариваются с руководителями разных городов о приеме мусора из Львова.