Кабмин готовит новую стратегию обращения с отходами

Об этом на брифинге рассказал министр экологии Остап Семерак, передает 112 Украина.

"Уже создана рабочая группа, которую я возглавляю, в которую вошли представители Министерства региональной политики, Министерства экономики. Она готовит новую стратегию обращения с отходами. Это широкий, объемный документ, который мы должны сделать по разным причинам, начиная от того, что это наше обязательство по договору об ассоциации и это приоритет Министерства экологии, и заканчивая тем, что мы должны внедрить новое видение, новый подход к экономике", - говорит министр экологии.

Семерак добавляет, что Украина может стать лидером в развитии цикличной экономики.

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"Мне кажется, что сегодня Украина находится на этапе, или на пороге новой философии экономической политики, развития страны. Мы должны отойти от старых индустриальных подходов, когда мусор вывозится на полигоны, мы должны отойти от выкопки угля или закупки угля в Южно-Африканской Республике, транспортировки через все моря и океаны в Украину, чтобы здесь сжечь и надыметь. Мы должны понимать, что конкурентный мир сегодня движется и развивается по совершенно другим правилам, и Украина имеет шанс стать лидером этих правил. Украина является одной из тех стран, которая знает, что такое борьба с изменением климата. Мы должны понять, что циклическая экономика это новый тренд в мире. Мы должны стать его лидерами, и у нас есть шанс стать лидерами, потому что мы об этом уже заявили. И построив эту циклическую экономику, ничего не выбрасывается, все отходы перерабатываются, они создают дополнительную стоимость, они создают ВВП, мы можем стать суперконкурентными в сравнении со странами, которые вокруг нас", - добавил он.

Цикличная экономика является альтернативой линейной экономике, основанной на принципе "ресурсы — товары — отходы". Среди основных принципов циклической экономики можно назвать отсутствие понятия "отходы". Органические и технические отходы всегда используются повторно, и это позволяет сохранить ресурсы планеты. И переход на возобновляемую энергию, альтернативную энергию из возобновляемых источников — это базис циклической экономики.