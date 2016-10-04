Садовый не видит своей вины в проблеме "кочевания" львовского мусора по Украине

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время брифинга городской председатель Львова Андрей Садовый на просьбу прокомментировать информацию относительно фактов незаконного вывоза львовского мусора в Житомирскую и Винницкую области, заявил, что «мусор вывозит не городской совет, а фирмы-перевозчики».

При этом Садовый отказался от дальнейших комментариев.

«Мы еще много времени будем иметь львовскую тему главной, потому что такая позиция нашего государства – не помогать, а создать проблему. Мы имеем сложный период в жизни города, дело политизировано и искусственно подогревается», – заявил Садовый.

В департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета корреспонденту УНИАН отказались предоставить комментарии о порядке заключения договоров на сбор и вывоз мусора из города перевозчиками.

Во львовском отделении чешской фирмы «АВЕ Львов», которая была отправителем отходов из Львова в Житомирскую область, сегодня ни один из телефонов не отвечает.

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Как сообщал УНИАН, 3 октября неподалёку от города Погребище Винницкой области местные жители и активисты заблокировали 12 грузовиков с мусором, завезенным без документов. Мусор на территорию района завезли ночью и были разгружены 6 20-тонных грузовиков. Еще 6 грузовиков заблокировали неподалёку от мусорного полигона. Местные жители узнали от водителей грузовиков, что мусор прибыл из Львова. Полиция открыла по данному факту уголовное производство.

2 октября в Житомирской области полиция заблокировала грузовик с мусором, также завезенным без документов.

Во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов. Городской председатель Львова неоднократно обращался за помощью в другие регионы страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.