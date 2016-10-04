"Приключения" львовского мусора: на Житомирщине свалку устроили прямо на дороге (фото)

Об этом сообщает Житомирская областная государственная администрация.

Отмечается, что 2 октября на территории Ружинского района полицией был составлен админпротокол о нарушении благоустройства, а именно – загрязнении территории бытовыми отходами. Нарушителем оказалась львовская фирма, которая занимается перевозками, – ООО «Танк Транс Украина», отправителем отходов – ООО «АВЕ Львов», которое занимается сбором и вывозом мусора.

Вечером 2 октября автомобиль с львовскими номерами без каких-либо разрешений на выброс мусора и предупреждений высыпал бытовые отходы в Ружинском районе, в том числе непосредственно на проезжую часть.

По словам председателя Ружинского райадминистрации Натальи Скавинской, это уже второй такой случай.

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«Несколько машин мусора было оставлено в селе Зарудинцы 28 сентября. Тогда злоумышленников поймать не удалось. Но это были не местные жители, ведь количество отходов составляет норму для этого села на 2 года. После первого случая было установлено дежурство. На этот раз удалось задержать водителя и идентифицировать исполнителя», - сказала она.

Как заявил исполняющий обязанности главы Житомирской обладминистрации Игорь Гундич, разрешений на выброс мусора этой фирме никто не давал.

«Такие действия являются недопустимыми. В оперативном порядке на место будет направлена экологическая инспекция. Руководители других районов также должны взять на контроль этот случай, чтобы не допустить несанкционированных сбросов. Выбрасывать мусор из других регионов без предупреждений и без разрешений на территории нашей области и ухудшать экологическую ситуацию мы не позволим», – подчеркнул он.