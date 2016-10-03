На Винниччине блокируют грузовики с мусором из Львова

Как сообщил УНИАН первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Андрей Гыжко, мусор на территории района был завезен сегодня ночью.

Было разгружено 6 машин ориентировочной грузоподъемностью 20 тонн каждая. Еще 6 грузовиков были заблокированы вблизи мусорного полигона. По его словам, у водителей не было никаких документов на груз.

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Гыжко отметил, что в настоящее время правоохранители охраняют место блокирования до установления всех обстоятельств.

В то же время местные жители рассказывают, ссылаясь на водителей этих грузовиков, что мусор прибыл из Львова. Протестующие обещают перекрывать дороги в случае разгрузки заблокированных грузовиков и появления новых.

"Изначально было больше машин. Под утро пять успели разгрузиться. Мы это заметили и мигом решили блокировать работу других. Перекрыли им дорогу так, чтобы они не могли выехать. Ждем представителя из Киева. Как стало понятно по документам, которые нам представили, мусор ехал аж из Львова. Его транспортировала киевская фирма. Связались с ее представителем. Он нам сказал, что водители случайно выбросили мусор, перепутали Винницу. Может, заблудились. Пусть детали выясняют соответствующие органы", - приводит в свою очередь рассказ местного жителя по имени Валерий издание Винница.info.

По его словам, активисты "никого не отпустят, пока не заберут и тот мусор, который успели сбросить", поскольку еще не известно, нет ли среди него "каких-то ужасных веществ".

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Директор КП "Эковин" Владимир Черновол отметил, что водители не могли перепутать полигоны и везти мусор в Винницу.

"На наш полигон бытовых отходов везут мусор только из Винницы. Для того, чтобы заехать на полигон, нужно купить талон на право въезда. Из Львовской области к нам никто не обращался по талонам", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов. Городской голова Львова неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

Так, в начале сентября власти Николаева предоставляли согласие на принятие мусора из Львова, однако из-за волны общественных протестов мэр города Александр Сенкевич вынужден был заявить о приостановке приема львовского мусора для дальнейшего захоронения.

По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.