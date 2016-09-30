Кабмин согласовал Львову кредит на 75 миллионов евро для решения проблемы с мусором

Об этом во время визита во Львов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Zaxid.net.

«У городской власти есть достаточно ресурсов и полномочий, чтобы урегулировать эту ситуацию. Сейчас важно найти взаимопонимание с общинами окрестных сел, то есть Грибовичей и Малехова. В случае необходимости правительство готово с этим помочь», – заявил Владимир Гройсман.

По словам руководительницы управления внешнеэкономических отношений и инвестиций львовского горсовета Ольги Сивак, речь идет о втором этапе согласования проекта рекультивации свалки.

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«Еще в августе мы получили согласование от Минрегионстроя. Это был первый этап, после которого Министерство финансов анализировал финансовые показатели города. И сейчас мы получили согласования от Минфина. Эти два согласования важнейшие. Дальше еще будет согласование на общеправительственном уровне, однако это уже технический этап», – пояснила Ольга Сивак.

По ее словам, одним из ключевых моментов, который остается решить, – добиться согласования с громадой Малехова.

Отметим, что в июле 2016 г. Львовский городской совет подал заявку в Минрегионстрой для участия в программе развития муниципальной инфраструктуры. Участие города в этой программе позволит получить кредит Европейского инвестиционного банка на строительство мусороперерабатывающего завода и рекультивации Грибовицкой свалки. В целом город должен получить 75 млн евро – 30 млн на рекультивацию и 45 на строительство мусороперерабатывающего комплекса.

Европейский инвестиционный банк предоставляет кредит на 25 лет под 1,5% годовых. После того, как соглашение с Европейским инвестиционным банком подпишут, город выберет участок под строительство мусороперерабатывающего завода. Распорядителем и получателем будущего проекта будет ЛКП «Львівспецкомунтранс», которое сейчас является одним из пяти предприятий, которые занимаются вывозом мусора во Львове.

По данным Львовского городского совета, ежедневно Львов производит 650-700 тонн мусора.