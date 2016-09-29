Госэкоинспекция Черниговской области просит Черниговский горсовет воздержаться от согласия на принятие мусора из Львова

Как сообщает Госэкоинспекция, техническое состояние полигона твердых бытовых отходов Чернигова исключает возможность дополнительных объемов размещения отходов. Полигон ТБО в Чернигове работает с 1961 года. Схемой санитарной очистки города эксплуатация объекта предусматривалась до 1997 года, но из-за отсутствия альтернативных вариантов утилизации мусора он продолжает функционировать.

По данным экологов, в настоящее время площадь под размещение отходов на полигоне практически исчерпана, при этом там ежегодно размещается более 100 тыс. тонн отходов, общий объем составляет 5 млн тонн.

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По данным исследований последних лет, содержание загрязняющих веществ в пробах воды из наблюдательных скважин значительно превышает допустимые концентрации по содержанию хлора, магния, натрия, капролактама, формальдегида, железа, меди.

Экологи считают, что принятие решения о предоставлении разрешения на размещение на полигоне Чернигова отходов из других регионов создаст предпосылки для возникновения дополнительных факторов социальной напряженности в зонах потенциального негативного воздействия свалки.

Вопрос о возможности размещения в Чернигове мусора из Львова был поднят вчера во время заседания исполкома горсовета. Обсуждение принятием решения не завершилось, хотя большинство членов исполкома выразили согласие. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что мэр Львова Андрей Садовый обратился с просьбой принимать мусор из Львова - одну машину в сутки в течение 1,5 месяцев.

Как сообщал УНИАН, во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов. Городской голова Львова неоднократно обращался за помощью в другие регионы страны, однако большинство из них не имеет возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

Две недели назад власти Николаева дали согласие на принятие мусора из Львова, однако из-за волны общественных протестов мэр Николаева Александр Сенкевич вынужден был заявить о приостановлении приема львовского мусора для дальнейшего захоронения.

По данным Львовского городского совета, ежедневно Львов производит 650-700 тонн мусора.