В Дании студентам строят эко-общежитие на воде (видео)

Обэтом сообщает ТСН.

На 245 квадратных метрах в Копенгагене должны разместить 12 квартир и большую гостиную.

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Горячей водой и электроэнергией дома будут обеспечивать благодаря солнечным батареям. Разработчики гордятся тем, что жизнь в их комплексе, который планируется завершить в течение года, будет экологически чистым и дешевым.

За аренду будут брать 650 евро в месяц.