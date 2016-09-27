В Дании студентам строят эко-общежитие на воде (видео)
14:08, 27 сентября 2016Мусор
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Старые грузовые контейнеры местный архитектор переделал в жилой комплекс.
В Дании студентам строят общежитие на воде / скриншот ТСН
Обэтом сообщает ТСН.
На 245 квадратных метрах в Копенгагене должны разместить 12 квартир и большую гостиную.
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Горячей водой и электроэнергией дома будут обеспечивать благодаря солнечным батареям. Разработчики гордятся тем, что жизнь в их комплексе, который планируется завершить в течение года, будет экологически чистым и дешевым.
За аренду будут брать 650 евро в месяц.
В Дании студентам строят общежитие на воде
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