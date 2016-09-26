В Киеве активисты создали гигантские солнечные часы из мусора (фото)

Как отмечает корреспондент УНИАН, активисты заканчивают создание гигантских солнечных часов в Киеве, материалом для создания циферблата которых стал бытовой мусор.

Волонтеры собрали мусор на береговой полосе залива Черторый в столице - почти 30 т бытовых отходов.

Активисты начали трудиться над созданием необычных часов еще 21 сентября.