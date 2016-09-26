В Киеве активисты создали гигантские солнечные часы из мусора (фото)
12:21, 26 сентября 2016Мусор
656
Материалом для циферблата стал бытовой мусор.
Волонтеры используют как материал для необычных часов бытовой мусор / Фото УНИАН
Как отмечает корреспондент УНИАН, активисты заканчивают создание гигантских солнечных часов в Киеве, материалом для создания циферблата которых стал бытовой мусор.
Бытовой мусор собрали на береговой полосе залива Черторый / Фото УНИАН
Волонтеры собрали мусор на береговой полосе залива Черторый в столице - почти 30 т бытовых отходов.
Активисты начали трудиться над созданием необычных часов еще 21 сентября.
Работы начались 21 сентября / Фото УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter