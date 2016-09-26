В Киеве активисты создали гигантские солнечные часы из мусора (фото)

12:21, 26 сентября 2016
Мусор
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Материалом для циферблата стал бытовой мусор.

Волонтери використовують як матеріал для незвичайного годинника побутове сміття / Фото УНІАН

Как отмечает корреспондент УНИАН, активисты заканчивают создание гигантских солнечных часов в Киеве, материалом для создания циферблата которых стал бытовой мусор.

Фото УНІАН

Волонтеры собрали мусор на береговой полосе залива Черторый в столице - почти 30 т бытовых отходов.

Активисты начали трудиться над созданием необычных часов еще 21 сентября.

Роботи почалися 21 вересня / Фото УНІАН

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