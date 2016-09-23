На Киевщине на мясоперерабатывающем предприятии обнаружили опасный могильник животных (фото)
В Киевской области во время обысков на мясоперерабатывающем предприятии выявлен экологически опасный могильник животных.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, отметив, что могильник обнаружили сегодня в ходе обысков, которые проводились на территории предприятия в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.
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«При осуществлении обысков обнаружены котлованы площадью более 200 квадратных метров, в которых несанкционированно хранятся останки животных», - подчеркивается в сообщении.
Таким образом, по данным прокуратуры, «служащие указанного предприятия нарушили правила экологической безопасности, что привело к экологическому загрязнению значительной территории».
По данному факту прокуратурой Киевской области внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности) и ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.