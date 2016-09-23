В одном из районов Винницкой области построят линию для сортировки твердых бытовых отходов

Сейчас в бюджет Мурованокуриловецкого района на строительство линии для сортировки твердых бытовых отходов (ТБО) поступило 4,5 млн грн из областного Фонда экологических инноваций и инвестиций, сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.

На днях должна состояться сессия районного совета, и в виде субвенции эти средства переадресуют фонда Мурованокуриловецкой поселкового совета.

«Через систему ProZorro проведены торги по покупке и установке сортировочной линии. Победителем стал Барский машзавод. Он построит современную сортировочную станцию согласно всех требований за 4 млн 100 тыс. грн. На сэкономленные средства − 400 тыс. грн. − в частности, планируем строительство площадок для раздельного сбора мусора по поселку. За сутки здесь будут сортировать почти 20 тонн мусора. Это полностью обеспечит потребности Мурованокуриловецкого района», − отмечает председатель Мурованокуриловецкой райгосадминистрации Сергей Ладан.

Начать работу по строительству новой линии для сортировки твердых бытовых отходов планируют с 1 октября. А заработает она в начале 2017 года.

Разместится сортировочная линия вблизи сел Галайковцы и Ровно, что в шести километрах от районного центра. Здесь же расположен полигон для твердых бытовых отходов, завершение строительства которого планируется к концу текущего года.

«В дальнейшем областная государственная администрация будет работать над тем, чтобы такие сортировочные линии были в каждом районе», - подчеркивает Андрей Гыжко.