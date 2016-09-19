Министр экологии обещает, что Украина до конца года получит нацстратегию обращения с отходами

Об этом в эфире радио "Голос Америки" рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время своего пребывания в Вашингтоне (США), передает пресс-служба министерства.

Он отметил, что одним из важнейших вопросов в сфере охраны окружающей среды для Украины остается безопасная утилизация и переработка различного рода отходов.

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"Никто кроме самих украинцев не сможет решить эти проблемы и защитить наши Карпаты, Днепр, Холодный Яр или другие места. Сегодня мы работаем над Новой стратегией обращения с отходами. Недавно Минприроды представило интерактивную карту свалок, а также мы запустили мобильное приложение. Каждый гражданин Украины может приобщиться к выявлению и борьбе с этим явлением", - отметил Семерак.

В то же время он отметил, что не следует откладывать решение этой проблемы на потом.

"Президент США Барк Обама действительно хорошо сказал, что океан под нас не будет подстраиваться. Так же природа под нас не будет подстраиваться. Мы должны это понимать. Природа не является финансовым учреждением, которое выдает кредит, оплату по которому можно перенести на позже. Природа требует платить сразу", - отметил министр экологии.

При этом он подчеркнул, что граждане Украины вправе требовать от органов местного самоуправления решения проблемы с мусором, поскольку это является коммунальной услугой и граждане за нее платят.

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Он также рассказал, что в начале инвентаризации свалок в Украине Минприроды выяснило, что органы местного самоуправления не владели в полном объеме информацией о масштабах проблемы.

"Когда мы в министерстве начали выяснять, знают ли местные власти величину этой проблемы, то оказалось, что в основном – не знают. Сейчас мы протягиваем руку помощи органам местной власти и привлекаем граждан к этому процессу. До конца года будет создана соответствующая программа. После этого будем менять законодательство и создавать условия, чтобы проблема накопления мусора решалась через его надлежащую переработку, сортировку и внедрение энергетических проектов. Мы также имеем сейчас и рассчитываем на дальнейшую международную технологическую, финансовую и организационную поддержку в решении этих проблем", - резюмировал министр.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября в Украине был запущен онлайн сервис Ecomapa. За первую неделю работы интерактивной экокарты украинцы прислали 200 обращений о стихийных свалках.