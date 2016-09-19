Мусорный вопрос: Днепр разорвал соглашение со Львовом на утилизацию отходов

Об этом говорится в ответе из Днепровского городского совета, передает Радио Свобода.

В ответе за подписью директора департамента транспорта и охраны окружающей среды горсовета Игоря Маковцева говорится о том, что прием твердых бытовых отходов на полигон «Правобережный» под Днепром «происходит исключительно на договорных началах».

«Договоры на оказание услуг в сфере обращения с отходами, которые были заключены предыдущим руководством коммунального предприятия «Эко Днепр» Днепропетровского городского совета со львовскими предприятиями, с 12 сентября 2016 года расторгнуты», – указано в документе.

Из профильного департамента горсовета также сообщили, что договоры на оказание услуг в сфере обращения с отходами с предприятиями других регионов Украины не заключались.

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В ведомстве заявили, что в работе полигона «соблюдается санитарно-защитная зона в 500 метров от жилой застройки к зоне складирования твердых бытовых отходов».

«Предписания Днепропетровского городского совета, которые были составлены во время проверки полигона в июне 2016 года, выполняются. Других нарушений и составленных актов несоответствия полигона, установленным санитарным и природоохранным нормам, на предприятии нет», – говорится в ответе.

В то же время на запрос Радио Свобода в департаменте не сообщили, на каких условиях утилизировался мусор из Львова на полигоне, какими были тарифы для города.