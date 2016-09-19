Садовый может понести уголовную ответственность за вывоз мусора на Днепропетровщину – юрист





Об этом 18 сентября в эфире радиостанции «Голос столицы» заявил юрист Дмитрий Йовдий, комментируя уголовное производство, открытое накануне Синельниковским отделом полиции Днепропетровской области за ввоз на территорию городского полигона мусора из Львова.

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«Если за полгода не найдено ни одного глобального решения проблемы, можно говорить о хозяйственной бездеятельности, которая может свидетельствовать о непрофессионализме и некомпетентности Садового и его подчиненных», – сказал Дмитрий Йовдий. По его словам, на территориальную громаду Львова может быть возложено возмещение убытков за загрязнение территорий. Сумму расходов, необходимых на восстановление участка, должна определить экологическая инспекция.

Юрист также отметил, что местная власть должна уделять больше внимания поиску пригодных для вывоза мусора участков и создавать резервные площадки на случай чрезвычайной ситуации. В целом же мусорная проблема в Украине решится тогда, когда у местных чиновников пропадет желание на этом зарабатывать, беря откаты, подчеркнул Дмитрий Йовдий.

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По словам юриста, сегодня любые инициативы инвесторов по строительству мусороперерабатывающих заводов в Украине пресекаются из-за желания местных чиновников набить собственные карманы частью прибыли. «Нормальный европейский инвестор в такой ситуации просто исчезает. Это продолжается уже более десятилетия, и пока не прекратится, мусороперерабатывающие заводы у нас не появятся», – заявил Дмитрий Йовдий.

Ранее Синельниковский отдел полиции Днепропетровской области открыл уголовное производство по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины – загрязнение или порча земель из-за ввоза на городской полигон мусора из Львова.