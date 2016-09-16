Садовый нашел, куда вывозить мусор из Львова

Вчера, 15 сентября, Львовский городской совет утвердил проект договора между городом Львовом и Малеховским сельским советом о закрытии полигона твердых бытовых отходов. Реализуется это путем проведения полной рекультивации и отвода инфильтрата, сообщает ТСН.ua со ссылкой на сайт Львовского горсовета.

"Малехов откроет доступ к части полигона, которая находится на его территории. Для реализации проекта рекультивации Львов в течение четырех лет инвестировать сюда значительные средства. После подписания соглашения с Европейским инвестиционным банком – европейские деньги", - говорится в сообщении.

Малехов, в свою очередь, получит средства для строительства местной школы, амбулатории, детского сада, ремонта дорог, прокладки водопровода и бесплатного водоснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что на эти цели в этом и следующем году выделят свыше 60 миллионов гривень.

Читайте такжеКиев прекратил принимать мусор из Львова

"Я хочу особенно подчеркнуть тот факт, что дальнейшее блокирование полигона будет иметь негативные последствия для всех. Для Львова они очевидны, ведь нам дальше придется искать альтернативные места для вывоза. Но не менее сложными они будут и для общины Малехова. Ведь экологическая ситуация при условии блокировки рекультивации, будет только ухудшаться. А средства, которые мы готовы инвестировать в инфраструктуру села, вынуждены будем дальше направлять на транспортировку мусор на отдаленные полигоны", - отметил Садовый.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич отменил свое решение о ввозе в города львовского мусора после скандала. Ранее информацию о том, что львовское мусора будет принимать Николаев, распространил николаевский городской голова Александр Сенкевич 12 сентября. Директор Николаевкоммунтранса, который заведует мусорным полигоном, уверял, что ажиотаж вокруг львовского мусора в Николаеве искусственный. Соглашение заключено до конца сентября и за этот период сюда перевезут всего дневную норму мусора Николаева.