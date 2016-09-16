Украинцы за первую неделю работы интерактивной экокарты прислали 200 обращений о стихийных свалках

Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.

«За семь дней со дня запуска электронного сервиса www.ecomapa.gov.ua поступило почти 200 обращений от жителей разных областей Украины», - сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным Минэкологии, самыми активными оказались жители Киевской области, которые прислали 27 обращений о местонахождении свалок мусора, а также жители из Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областей. Наименьшую активность проявили Волынская, Херсонская, Ивано-Франковская и Кировоградская области.

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«20 обращений было получено через мобильное приложение, которое работает на всех типах мобильных устройств», - отметили в пресс-службе.

Также в Минэкологии обратились к гражданам с просьбой более внимательно и точнее предоставлять данные о местоположении свалок, поскольку из-за неточных координат министерство было вынуждено отклонить 10 обращений.

«На сегодня все полученные обращения были обработаны модераторами Минэкологии и переданы органам государственной власти и местного самоуправления для рассмотрения и дальнейшей ликвидации свалок», - также сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров Украины поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Минэкологии провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними.

9 сентября онлайн сервис Ecomapa был запущен в работу, и за этот же день было получено 79 обращений от граждан из всех регионов Украины.