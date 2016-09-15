Мусорные спекуляции

Николаев собрался линчевать своего мэра за единоличное решение принять мусор из Львова.

Рвение николаевского мэра Александра Сенкевича помочь львовянам с захоронением их отходов в южных землях вызвало волну возмущения местных депутатов от самых разных политических сил. Вопросов и претензий было много: начиная от того, что «нам своего мусора хватит», и заканчивая – «нам везут радиоактивные отходы».

Своими заявлениями местные политики настроили против мэра и горожан, создали громкие информационные поводы и, стоит отметить, добились своего: прием мусора из Львова приостановили. Кроме того, на 16 сентября запланировано проведение внеочередной сессии горсовета, которая будет посвящена именно «мусорному» вопросу.

Какие аргументы к этому мероприятию готовит Сенкевич, в общем-то, понятно:

- украинцы должны помогать друг другу;

- мусора не так уж и много – до 4 тысяч кубометров твердых бытовых отходов (ТБО), особенно, учитывая, что, по данным мэрии, Николаев ежедневно отправляет на свалку около 2,5 тысяч кубометров;

- перед сессией (15 сентября) мэр проведет инвестфорум по обращению с отходами и заявит, что уже подписан какой-нибудь договор с некой компанией на строительство мусороперерабатывающего-сжигающего-сортировочного (нужное подчеркнуть) завода…

Николаев собрался линчевать своего мэра за единоличное решение принять мусор из Львова

Впрочем, учитывая градус напряжения в городе, эти аргументы местные депутаты, вероятнее всего, раскритикуют, как говорится, в пух и прах.

А последнего пункта (относительно строительства в Николаеве завода по работе с отходами) стоит коснуться отдельно. За последние 10 лет в городе состоялись десятки «презентаций» подобных предприятий: и японцы, и немцы, и кто только не интересовался николаевским полигоном ТБО! Реализовать подобный мусорный суперпроект желали многие. Каждый раз стороны подписывали протоколы о намерениях, но… на этом дело и заканчивалось. Причем, происходило это в те условно спокойные времена, когда инвесторы не так панически боялись заводить свои капиталы в Украину, как сегодня. Удастся ли сейчас мэру Николаева сделать то, что не смогли все его предшественники?

Если да, то он, пожалуй, войдет в историю города, и про «мусорную» шумиху все забудут. Но, к сожалению, в такой успех верится слабо. Вряд ли господин Сенкевич сможет дать инвесторам нечто большее, чем «протокол о намерениях».

Причин тому несколько. Во-первых, у него нет серьезной поддержки депутатского корпуса горсовета (даже среди его однопартийцев из «Самопомощи»), а договариваться с оппонентами у мэра не очень выходит.

Во-вторых, своей команды (спустя почти год в мэрском кресле) Сенкевич толком не собрал – на местах оставил практически руководителей в исполкоме, которые достались ему «в наследство» от экс-мэра Юрия Гранатурова, а тому, в свою очередь, – от покойного Владимира Чайки.

За последние 10 лет и японцы, и немцы, и кто только не интересовался николаевским полигоном ТБО

Лет пять назад представитель одного иностранного инвестора, который много лет пытался реализовать важный для города транспортный проект, застопорившийся на подписании «протокола о намерениях», рассказывал, что камнем преткновения тогда стало желание финансистов мэрии получить банальный «откат». И инвестор попросту ушел из Николаева.

Стоит ли верить, что другие проекты, как сортировка или переработка мусора, не постигнет такая же судьба? Вряд ли, если учесть, что начальственные кабинеты продолжают занимать старые чиновники. Зачем людям, сросшимся со своими креслами, менять старую систему? Ведь она «работает»!

Поэтому вероятность того, что процесс избавления от лишнего мусора (и не только в Николаеве) обещает быть долгим и мучительным, очень высока.

Анна Михайлюк, Николаев