Садовый говорит, что Гройсман будет просить председателей ОГА помочь Львову с вывозом мусора

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручит главам облгосадминистраций способствовать Львову в вывозе мусора.

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Об этом во время совещания во Львовском горсовете заявил мэр Львова Андрей Садовый, сообщает ZAXID.NET.

«Более ста дней Львов находится в мусорной блокаде после поджога на Грибовичской свалке. У нас есть проблемы с вывозом мусора в двух перевозчиков. Это «ДВ-Экомир» и «Спецавтотранс-Львов». Будем делать все возможное, чтобы им помочь и разгрузить контейнерные площадки», – сказал мэр Львова и добавил, что сейчас проблемы с вывозом мусора возникли на 20% контейнерных площадок.

Садовый также рассказал о результатах встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом. «Будут соответствующие поручения со стороны премьера председателям облгосадминистраций, чтобы они обратились к городам о помощи Львову с вывозом мусора», – отметил он.

Напомним, что с прошлой недели львовяне жалуются на переполненные мусором контейнеры в разных районах города. Кроме того, 13 сентября Днепр и Николаев отказались принимать львовский мусор.

Сейчас мусор из Львова вывозят 5 перевозчиков: ООО «Спецавтотранс-Львов», ЛКП «Транспортная фирма «Львовспецкомунтранс», ООО «Санкон», ООО «ДВ-Экомир», ООО «АВЕ Львов».