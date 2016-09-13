Мэр Николаева заявил о приостановке приема мусора из Львова

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Сенкевича.

"Популистские заявления некоторых политических деятелей превратили эту ситуацию в фарс. Сегодня не только в Николаеве, но и в стране стало брендом политическое ханжество. Мы заявляем, что Украина - единая, неделимая страна, звучат громкие лозунги "все за одного". Но когда в одном из регионов страны возникает экологическая катастрофа, все отнекиваются от помощи. Хочу напомнить жителям города, что именно на львовском предприятии утилизируются использованные токсичные батарейки, которые собирают в Николаеве", - цитирует пресс-службе мэрии слова городского головы.

Читайте такжеМусорный коллапс во Львове продолжается: люди жалуются на переполненные баки (фото)

Во время внеочередной сессии городского совета, посвященной вопросу приема львовского мусора, городской голова Сенкевич планирует обратиться к депутатам и напомнить им, насколько важно для регионов Украины оказывать помощь друг другу.

Напомним, 10 сентября Сенкевич договорился с городскими властями Львова принимать мусор до 30 сентября.

Вчера, 12 сентября, Николаевский полигон ТБО начал принимать мусор из Львова для дальнейшего захоронения. В этот день городской полигон принял 4 автомобиля (200 куб. м) с отходами из Львова.

Мэр Николаева Сенкевич назвал это временной мерой, подчеркнув, что другие города также должны помочь Львову с утилизацией отходов.

Сегодня инициативная группа депутатов Николаевского городского совета заблокировала въезд 4 мусоровозов из Львова на городской полигон твердых бытовых отходов.