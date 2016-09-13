В Николаеве депутаты заблокировали въезд грузовиков с мусором из Львова (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил депутат Александр Омельчук (фракция «Оппозиционного блока») на своей странице Facebook, опубликовав соответствующие фото и видеозапись.

«Сегодня с 4.30 утра дежурим на въезде в Николаевский полигон ТБО. Будем использовать все законные методы для предотвращения выгрузки машин со львовским мусором», - сообщил депутат.

Он также отметил, что грузовики, осуществляющие вывоз мусора из Николаева, беспрепятственно проезжают на полигон ТБО для выгрузки.

«Считаем распоряжение мэра о принятии мусора из Львова не продуманным, не логичным, принятым с превышением должностных полномочий по сути. Уверен, что подобные вопросы должны обсуждаться в формате сессии городского совета», - отметил Омельчук.

Читайте такжеМусорный коллапс во Львове продолжается: люди жалуются на переполненные баки (фото)

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 сентября, Николаевский полигон ТБО начал принимать мусор из Львова для дальнейшего захоронения. В этот день городской полигон принял 4 автомобиля (200 куб. м) с отходами из Львова.

Мэр города Александр Сенкевич 10 сентября подписал соответствующее распоряжение. Мэр Николаева назвал это временной мерой, подчеркнув, что другие города также должны помочь Львову с утилизацией отходов.