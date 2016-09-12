Мусорный коллапс во Львове продолжается: люди жалуются на переполненные баки (фото)

По состоянию на сегодня во Львове работает 5 перевозчиков, 2 из которых не в полной мере справляются с вывозом мусора. Следовательно, определенные проблемы зафиксированы в трех районах города, в которых работают эти перевозчики: Франковском, Шевченковском и Сыховском.

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Об этом сообщила заместитель председателя городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Ирина Маруняк, передает Tvoemisto.tv.

«Объем мусора в осенний период увеличился. Город будет максимально помогать тем двум перевозчикам, которые не справляются, чтобы проблема была решена уже сегодня до конца дня. Другие 3 перевозчика с вывозом мусора справляются», — пояснила Ирина Маруняк.

По ее словам, город с отдельными мусорными свалками никаких сделок не заключает: каждый перевозчик как частная структура имеет свои договоренности с регионами.

«Это вопросы перевозчиков. Одни перевозчики такие договоренности имеют и их придерживаются. В других есть определенные проблемы: блокируются те или иные свалки, не дают возможности вывозить мусор», — добавила она.

Как отмечают в пресс-службе, сейчас отходы из Львова вывозят на территорию Львовской области и за ее пределы. На Грибовицкую свалку вывоз не осуществляется.

Кроме того, город продолжает вести переговоры с общинами Малехова, Дублян и Грибович для возобновления работ по стабилизации Грибовицкой свалки. Уже создали соответствующую рабочую группу, куда входят жители и депутаты этих общин.

Директор ООО «АВЕ Львов» Олег Гайовишин сообщил, что компании-перевозчики не вывозят мусор из-за того, что его некуда отгружать.

«Знаем, что есть такая проблема. Но это вина не только компаний-перевозчиков. Им просто некуда отгружать мусор, который они должны убирать, – отмечает Олег Гайовишин. – Мы и так держимся уже 110 дней (с момента, когда перестало функционировать Грибовицкая свалка, - ред.)».

Напомним, с четверга львовяне начали жаловаться на переполненные мусорные баки. Ситуация с того времени только ухудшается. Так, с 11 на 12 сентября, на улице Владимира Великого во Львове жители перекрыли проезжую часть мусором.

Сегодня стало известно, что Николаевский городской полигон твердых бытовых отходов начал прием мусора из Львова на хранение. Об этом УНИАН сообщили в Николаевском городском совете.

Мэр города Александр Сенкевич 10 сентября подписал распоряжение «О захоронения ТБО на Николаевском городском полигоне», согласно которому КП «Николаевкоммунтранс» поручено временно принимать ТБО из Львова на Николаевский городской полигон для дальнейшего захоронения по установленным тарифам.

Мэр Николаева назвал это временной мерой, подчеркнув, что другие города также должны помочь Львову с утилизацией отходов.