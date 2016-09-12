Мусор из Львова теперь будет принимать Николаев (документ)

Об этом на своей странице в Facebook написал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"10 сентября 2016 года я подписал распоряжение "О захоронении ТБО на Николаевском городском полигоне", согласно которому КП "Николаевкоммунтранс" поручено временно принимать ТБО, поступающие из г. Львова, в Николаевский городской полигон для дальнейшего захоронения", - говорится в его сообщении.

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Он пояснил, что подписал соответствующее распоряжение после того, как к нему обратился Львовский городской председатель Андрей Садовый.

"На сегодняшний день до конца не решена ситуация с Грибовической мусорной свалкой. Я считаю, это правильно, что города Украины помогают Львову с утилизацией твердых бытовых отходов", - написал Сенккевич.

Напомним, 2 августа Киев прекратил принимать на утилизацию мусор из Львова в связи с началом ремонтных работ на столичном мусоросжигательном заводе «Энергия».