В Украине насчитали около 30 тысяч свалок: на каждого украинца приходится 240 килограммов отходов

Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Он отметил, что официально органы местной власти и Минэкологии располагают информацией только о 2600 свалках. Именно поэтому Минэкологии запустило новый сервис - электронную карту свалок, который доступен всем пользователям и может наполняться всей необходимой информацией даже из мобильных устройств.

«По нашим оценкам, на каждого украинца приходится 240 кг отходов, а в Швейцарии, например, - ноль. И вот это наша цель, - сказал Семерак. - Мы можем вычистить страну».

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Министр обратил внимание правительства на то, что местные органы власти на сегодняшний день весьма пассивно относятся к решению проблем борьбы с мусорными свалками. «Проблема у всех одна: нежелание органов местного самоуправления признать масштабы проблемы мусорных свалок и искать пути их решения», - подчеркнул он.

В свою очередь премьер-министр Гройсман обратил внимание, что местные органы власти вполне способны решить проблемы с мусорными свалками. «Проблему можно решить спокойно. Нужно по каждой области - под ответственность глав администраций - упорядочить свалки. Я это говорю как человек, который делал это. Порядок надо наводить, потому что это безопасность», - подчеркнул глава правительства.

Он также дал протокольное поручение всем заинтересованным министерствам подключиться к решению проблемы с мусорными свалками. «Обращаюсь также к популистам Украины - возьмитесь за десяток мусорных свалок, покажите, как надо приводить в порядок. Будем благодарны за помощь и поддержку», - резюмировал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерству экологии и природных ресурсов провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними. Инвентаризация свалок была необходима, поскольку органы исполнительной власти или местного самоуправления не владеют соответствующей информацией.

Следующим важным этапом государственной политики, как ожидается, станет разработка Национальной стратегии обращения с отходами и плана по реализации этой стратегии, которые должны быть подготовлены до конца этого года.

По данным Нацкомиссии, осуществляющей регулирование сфер энергетики и коммунальных услуг, Украина в 2015 году переработала всего лишь 5,1% твердых бытовых отходов от общего количества (35,67 млн куб. м) мусора на свалках.