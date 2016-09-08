В Днепре активистки эко-движения раздевались ради защиты окружающей среды
04:19, 08 сентября 2016Мусор
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В Днепре четыре активистки эко-движения разделись ради защиты окружающей среды.
555 килограмм аккумуляторов собрали во время акции "Батарейки, сдавайтесь" / скриншот
Они устроили фотосессию без одежды в куче использованных батареек, говорится в сюжете ТСН.
На это ушло 555 килограмм аккумуляторов. Именно столько активисты собрали во время акции "Батарейки, сдавайтесь".
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Ящики для сбора устанавливали в офисах, подъездах, школах и на заправках, чтобы приучить жителей Днепра к переработке мусора.
По статистике, 99 процентов батареек оказываются на свалках. Таким образом, литий, цинк, ртуть, свинец и другие тяжелые металлы попадают в почву и воду.
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