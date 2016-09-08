В Днепре активистки эко-движения раздевались ради защиты окружающей среды

Они устроили фотосессию без одежды в куче использованных батареек, говорится в сюжете ТСН.

На это ушло 555 килограмм аккумуляторов. Именно столько активисты собрали во время акции "Батарейки, сдавайтесь".

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Ящики для сбора устанавливали в офисах, подъездах, школах и на заправках, чтобы приучить жителей Днепра к переработке мусора.

По статистике, 99 процентов батареек оказываются на свалках. Таким образом, литий, цинк, ртуть, свинец и другие тяжелые металлы попадают в почву и воду.