ЕБРР инициирует разработку Стратегии управления муниципальными отходами в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе презентации старта разработки стратегии директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер отметил, что консультанты банка проводили с мая анализ документальной базы обращения с муниципальными отходами в Украине, на основании чего будет сформирована стратегия.

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Присутствующий на презентации министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак подчеркнул, что эффективное управление отходами является приоритетом деятельности министерства, так как это одно из требований Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза.

«Я лично очень ценю активную позицию ЕБРР, который профессионально помогает Украине в реформировании отрасли. Для нас важна помощь банка в подготовке важной составляющей Национальной стратегии управления муниципальными отходами», - отметил он.

Консультант ЕБРР Билли Мор сообщил, что промежуточные результаты по формированию стратегии будут представлены 3 октября, а первый вариант стратегии планируется презентовать 25 ноября.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Минэкологии совместно с Минрегионразвития, Минэкономразвития и представителями ЕБРР начали работу над разработкой Национальной стратегии по обращению с отходами.

Семерак отметил, что важной составляющей стратегии должно быть стимулирование не только утилизации, но и переработки отходов, которые на данный момент идут на свалки.