На черкасской свалке произошел пожар: спасатели назвали причину

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, после 12:00 спасатели полностью ликвидировали пожар на мусорной свалке, который начался сегодня утром и охватил площадь более 400 кв. м.

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На месте работали оперативная и следственная группы, которые осуществляли обследование места возгорания. По окончательной версии, свалка загорелась в результате умышленного поджога. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Согласно сообщению спасателей, сегодня ночью сотрудники полиции будут дежурить на месте пожара.

Как отметили в Государственной экологической инспекции в Черкасской области, сегодняшний пожар не повлиял на состояние воздуха в областном центре.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в 6:18 поступило сообщение о возгорании мусора на территории черкасской свалки твердых бытовых отходов возле села Свидивок Черкасского района. На время прибытия первых пожарных расчетов, огнем было охвачено более 400 кв. м мусора. В 8:10 пожар удалось локализовать.