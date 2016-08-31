Минэкологии: на следующей неделе будет представлена интерактивная карта свалок Украины

«Остап Семерак сообщил, что на следующей неделе будет представлена интерактивная карта свалок», - говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии.

Об этом он сказал после подписания Минэкологии, Министерством экономического развития и торговли, Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ, а также немецкой компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и Европейским банком реконструкции и развития совместного меморандума об объединении усилий для проведения мониторинга полигонов и свалок, решения проблемы переработки и утилизации отходов, а также для разработки Национальной стратегии обращения с отходами.

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«Сегодня большой проблемой для страны является утилизация и переработка отходов... Такое совместное сотрудничество - это прекрасная возможность внедрить в Украине опыт специалистов, которые успешно реформировали эту проблемную сферу в своих странах», - приводятся в сообщении слова министра.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров Украины поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Минэкологии провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними.

4 июля Семерак сообщил, что работу по созданию интерактивной карты свалок Украины будет завершен через несколько недель.