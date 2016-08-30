Американцы хотят реализовать на Львовщине современные технологии утилизации мусора

Под высокими температурами и воздействием плазмы расклад мусора будет происходить на молекулярном уровне. К тому же это даст возможность получить дополнительные продукты переработки в виде дизтоплива, электроэнергии и сделает завод рентабельным.

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Протокол о намерениях сотрудничества подписали председатель облгосадминистрации Олег Синютка и президент Energy Group компании Valuebridge (США) Уильям Брайан, передает пресс-служба ЛОГА. В меморандуме стороны подтвердили заинтересованность в поиске и привлечении инвестиций в отрасли утилизации и переработки мусора. Речь идет о перспективе внедрения на территории области технологии высокотемпературного сжигания отходов под названием Waste to energie+.

«Нашим следующим шагом, так как это принято в европейских странах, станет аудит и разработка проектных предложений. Затем мы уже примем решение относительно дальнейшей возможности строительства», - отметил Олег Синютка.

Технология переработки бытовых отходов, которую предлагают американские специалисты, позволяет перерабатывать не только новый мусор, но и тот, который уже давно состоит, в том числе и на Грибовичской свалке.

Одним из первых шагов к внедрению такой технологии, а в перспективе строительства мусороперерабатывающего завода, станет проведение исследований объемов и морфологии отходов, продуцируемых населением области, и поиск финансирования.

Такой способ переработки мусора сегодня является одним из самых перспективных направлений с точки зрения экологической безопасности и получения вторичных продуктов: синтез-газа, электроэнергии, дизельного топлива. Технология дает возможность экономически выгодно и безопасно перерабатывать отходы без их предварительной подготовки (сортировки, сушки и т. п).