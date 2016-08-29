Бизнес на мусоре: стало известно, куда "исчезает" полмиллиона тонн столичного мусора
06:13, 29 августа 2016Мусор
1074
300 килограммов мусора производит в год среднестатистический украинец.
стало известно, куда "исчезает" полмиллиона тонн столичного мусора / Фото УНИАН
250 тысяч тонн, то есть четверть - идет на завод "Энергия" и сжигается. Еще 360 тысяч тонн – идет на рост мусорной горы 5 полигона. Но вот вопрос: куда исчезают ежегодно и еще полмиллиона тонн мусора.
Читайте такжеНа Львовщине селяне перекрыли трассу с требованием не возобновлять работу Грибовицкой свалки (фото)
Журналист ТСН выяснил, куда "исчезает" часть мусора, и как чиновники и бизнесмены превратили столичный хлам на "золотую жилу".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter