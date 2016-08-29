Бизнес на мусоре: стало известно, куда "исчезает" полмиллиона тонн столичного мусора

250 тысяч тонн, то есть четверть - идет на завод "Энергия" и сжигается. Еще 360 тысяч тонн – идет на рост мусорной горы 5 полигона. Но вот вопрос: куда исчезают ежегодно и еще полмиллиона тонн мусора.

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Журналист ТСН выяснил, куда "исчезает" часть мусора, и как чиновники и бизнесмены превратили столичный хлам на "золотую жилу".