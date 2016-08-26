На Львовщине селяне перекрыли трассу с требованием не возобновлять работу Грибовичской свалки (фото)
На Львовщине селяне перекрыли трассу Львов-Рава-Русская возле Грибовичской свалки.
Об этом написал на странице "Варта" в Facebook активист и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
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Селяне блокируют трассу с требованием, чтобы техника покинула территорию Грибовицкой свалки. Кроме того, протестующие требуют не возобновлять работу свалки отходов.
Протестующие угрожают перекрыть трассу Киев-Чоп, если "чиновники Львова не отреагируют на требования селян".
«Мы перекрыли жовковскую трассу. Если сюда не приедут чиновники из городского совета, мы еще пойдем трассы перекрывать – перекроем киевскую трассу», – заявила жительница Малехова Галина Денько.
Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.